Порошенко запретил россиянам быть наблюдателями на украинских выборах

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете наблюдателям из России участвовать в выборах, которые пройдут в Незалежной, в том числе и на голосовании за кандидатуру лидера Украины. О подписанном законе сообщает пресс-служба Порошенко.

Отмечается, что документ вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта. В этот раз зарегистрировано рекордное число кандидатов — 44 человека. Ранее законопроект о недопуске россиян на выборы называли провокационным. Кроме того, эксперты отмечали, что этот документ позволит Москве не признавать итоги выборов на Украине.