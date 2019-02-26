СМИ: В Гражданской гвардии Испании считают, что Малашенко свёл счёты с жизнью

Близкие к расследованию источники сообщили, что в ближайшее время будет проведено вскрытие тела медиаменеджера.

Гражданская гвардия Испании считает, что один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко, очевидно, покончил с собой. Об этом сообщает ABC de Sevilla.

Несмотря на это, гражданская гвардия проводит расследование для точного установления причин и обстоятельств смерти.

Напомним, 64-летний муж Божены Рынской Игорь Малашенко был найден мёртвым в Испании. Об этом стало известно 24 февраля. Журналист Тимур Валеев заявил, что один из создателей НТВ покончил с собой. Рынска заявила, что после смерти супруга ей "незачем больше жить", допустив, что уход Малашенко из жизни мог наступить в результате насильственных действий.