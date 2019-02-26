В Кремле рассказали, чего ожидают от встречи Трампа и Ким Чен Ына

Саммит американского и северокорейского лидеров состоится в Ханое 27–28 февраля.

Отношение России ко второй по счёту встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом будет зависеть от её результатов. О том, чего ожидает от саммита Кремль, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Если встреча поможет продвинуться по пути решения северокорейского ядерного досье, ядерной проблемы, поможет продвинуться по пути создания более безопасного и стабильного Корейского полуострова, снизит напряжённость, то, безусловно, это можно будет только приветствовать, — подчеркнул он.

Напомним, лидеры США и КНДР встретятся во вьетнамском Ханое 27–28 февраля. Это будет уже второй саммит с представителями руководства двух государств. Первый состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп и Ким Чен Ын смогут переговорить один на один.

Глава Белого дома уже прилетел в Ханой для участия в саммите. Бронепоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном также прибыл во Вьетнам.