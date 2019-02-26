В Минтрансе рассказали, чем грозит разрыв договора по Азовскому морю

В ведомстве подчеркнули, что подобные решения грозят возникновением правового вакуума.

Расторжение договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря между Россией и Украиной нанесёт ущерб всему международному судоходству. Об этом заявил замглавы российского Минтранса, руководитель Росморречфлота Юрий Цветков.

— Разрыв отбросит нас назад, будет правовой вакуум, — сказал он в кулуарах форума в Астрахани. — Это будет серьёзный удар со стороны наших соседей по международному судоходству.

Напомним, за последний год власти Украины неоднократно устраивали провокации в акватории Азовского моря или вблизи Керченского моста. В последний раз подобный инцидент произошёл 25 ноября 2018 года, когда три военных украинских судна пересекли границу РФ. Вскоре корабли и находившиеся на них моряки Незалежной были задержаны.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина расторгнет договор с Россией по Азовскому морю.