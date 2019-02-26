"Обычная практика". Песков подтвердил, что его дочь стажируется в Европарламенте

Он отметил, что не хотел бы комментировать эту стажировку, так как она не касается его служебных обязанностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стажировка его дочери Елизаветы в Европарламенте не касается его служебных обязанностей. По словам Пескова, "речь идёт об обычной студентке и об обычной практике".

— Я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы, — объяснил Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что дочь Пескова устроилась на стажировку к депутату Европарламента Эмерику Шопраду. На это обратили внимание некоторые евродепутаты, в частности, Сандра Калниете от Латвии и Петрас Аустревичюс от Литвы. Сам Шопрад назвал нападки на него в связи со стажировкой Елизаветы Песковой русофобскими.