В Хабаровске после смерти девочки в доме ребёнка возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела пятимесячной девочки в специализированном доме ребёнка в Хабаровске. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
— Следствием устанавливаются обстоятельства причинения смерти малолетнему ребёнку, — сказано в сообщении ведомства.
Будет дана оценка действиям персонала дома ребёнка.
Тело малышки было обнаружено 25 февраля в кроватке в вечернее время в помещении одной из групп. В краевом Минздраве заявили, что "шокированы случившимся".
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