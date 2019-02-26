В Хабаровске после смерти девочки в доме ребёнка возбудили уголовное дело

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В Хабаровске после смерти девочки в доме ребёнка возбудили уголовное дело

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тело малышки было обнаружено без признаков жизни 25 февраля в помещении одной из групп.

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела пятимесячной девочки в специализированном доме ребёнка в Хабаровске. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

— Следствием устанавливаются обстоятельства причинения смерти малолетнему ребёнку, — сказано в сообщении ведомства.

Будет дана оценка действиям персонала дома ребёнка.

Тело малышки было обнаружено 25 февраля в кроватке в вечернее время в помещении одной из групп. В краевом Минздраве заявили, что "шокированы случившимся".

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