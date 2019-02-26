"Посланница русской красоты". Скончалась российская супермодель 90-х

В 1991 году Ольга Пантюшенкова стала финалисткой конкурса "Супермодель СССР" и отправилась покорять европейские подиумы.

На 45 году жизни в Санкт-Петербурге скончалась российская супермодель Ольга Пантюшенкова. Об этом сообщили её коллеги.

— Ольга была любимицей великих кутюрье — Ив Сен-Лорана, Джанфранко Ферре, Тьери Мюглера, Джона Гальяно... — написал в Instagram кутюрье Сергей Васильев.

Он выразил сожаление о том, что в России "не особо вспоминают выдающихся соотечественников, сумевших своими красотой, трудом и интеллектом добиться мирового признания". Васильев назвал Пантюшенкову "посланницей русской красоты родом из Санкт-Петербурга".

В 1991 году Ольга Пантюшенкова ещё подростком стала третьей в конкурсе "Супермодель СССР" и вскоре вышла на подиумы ведущих модных домов. В своё время девушку называли музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно.