"Посланница русской красоты". Скончалась российская супермодель 90-х

На 45 году жизни в Санкт-Петербурге скончалась российская супермодель Ольга Пантюшенкова. Об этом сообщили её коллеги.
— Ольга была любимицей великих кутюрье — Ив Сен-Лорана, Джанфранко Ферре, Тьери Мюглера, Джона Гальяно... — написал в Instagram кутюрье Сергей Васильев.
Он выразил сожаление о том, что в России "не особо вспоминают выдающихся соотечественников, сумевших своими красотой, трудом и интеллектом добиться мирового признания". Васильев назвал Пантюшенкову "посланницей русской красоты родом из Санкт-Петербурга".
В 1991 году Ольга Пантюшенкова ещё подростком стала третьей в конкурсе "Супермодель СССР" и вскоре вышла на подиумы ведущих модных домов. В своё время девушку называли музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно.
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