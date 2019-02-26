В Кремле отметили активизацию иностранных шпионов в России

Дмитрий Песков напомнил, что об этом неоднократно говорили в спецслужбах нашей страны.

Деятельность иностранных шпионов в России за последние годы существенно активизировалась, что Кремль считает неприемлемым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не в восторге от того, что за нашими гражданами повсеместно следят различные спецслужбы. Наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активировалась, — сказал он. — Конечно, это неприемлемо.

Песков подчеркнул, что Россия осуждает слежку за гражданами РФ. Представитель Кремля уточнил, что в Интернете дело обстоит по-другому — там всё видно. По его мнению, рассчитывать на какую-то приватность в Сети — это абсурд, поскольку "весь Интернет прозрачен".

В конце декабря ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Ранее адвокат Уилана заявил, что его подзащитный арестован.