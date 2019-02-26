В пятиэтажке в Назрани произошёл хлопок газа

В квартире пятиэтажного дома в Назрани произошёл хлопок газа. Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ингушетии, при ЧП никто не погиб и не пострадал.

— В многоквартирном жилом доме по проспекту Базоркина в Назрани в квартире на третьем этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

При хлопке выбило стёкла на кухне, несущие стены и перегородки не повреждены. В момент ЧП в квартире никого не было.