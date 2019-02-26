В Роспотребнадзоре рассказали, когда уйдёт эпидемия гриппа

С начала февраля уже почти в четыре раза сократилось количество регионов, где превышен эпидпорог.

Специалисты Роспотребнадзора полагают, что эпидемия гриппа завершится в начале апреля. Количество госпитализаций в связи с гриппом и ОРВИ уже упало на 5% по сравнению с минувшей неделей. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

— Продолжается снижение интенсивности эпидпроцесса гриппа и ОРВИ, а также его распространения, — цитирует её RT.

Попова уточнила, что в первых числах февраля в 48 субъектах РФ было зафиксировано превышение порога заболеваемости, две недели назад их количество снизилось до 38, а на текущей — до 13.

Ранее Лайф писал, что в Оренбургской области двое детей и один взрослый умерли от гриппа.