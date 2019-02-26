Бизнес-джет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Шереметьево

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Бизнес-джет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Шереметьево

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Бизнес-джет Gulfstream выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел после посадки во время рулежки, сообщает телеграм-канал "112".

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