Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане за откровенные сцены

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия — многоконфессиональная и многонациональная страна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику спектакля "Охота на мужчин" в Дагестане, в том числе и со стороны чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Официальный представитель главы государства обратил внимание, что соблюдение законодательства РФ обязательно на всей территории нашей страны, однако высказал мнение, что национальные традиции региона нельзя не учитывать.

— Сила нашего государства — как раз в его многоконфессиональности и многонациональности, и, естественно, в разных субъектах есть свои традиции, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что, как юридически оформить эти нюансы, говорить трудно, однако "не учитывать национальные обычаи и традиции нельзя".

Как писал Лайф, Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенный наряд актрисы, подчеркнув, что в республике такого рода мероприятия организовываться не должны.