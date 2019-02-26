В Москве мужчина зарезал знакомого в суши-баре

По версии следствия, в ходе внезапно возникшего конфликта подозреваемый ударил погибшего ножом в область груди.

Молодой человек зарезал своего знакомого в японском ресторане в одном из ТЦ на юго-западе Москвы. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

— Вечером 25 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в помещении суши-бара, ... в ходе внезапно возникшего конфликта нанёс удар ножом в область грудной клетки ранее знакомому 24-летнему парню, — уточнила она.

ЧП произошло в торговом центре на улице Старокачаловской. От полученной раны молодой человек скончался на месте. 25-летний злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".