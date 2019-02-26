Встретил Барецкий с "калашом". Националист Дацик вышел на свободу

Националист Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, вышел на свободу. Бойца смешанных единоборств (MMA) выпустили из следственного изолятора "Кресты-2" в Колпино. Видео встречи публикует телеграм-канал Life Shot.

Добавим, что Рыжего Тарзана одним из первых встретил шоумен Стас Барецкий. Причём в руках у музыканта был "автомат" — неизвестно, настоящее это оружие или нет. Уже после встречи они оба сели в лимузин и отправились в сторону Санкт-Петербурга.

Как уже сообщал Лайф, Дацику изменили приговор по делу о "марше голых проституток". Уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.