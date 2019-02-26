"Ей очень обидно". Политолог оценил слова Тимошенко о российском газе "с Марса"

По мнению эксперта, нардеп сама является "известным комбинатором" и была бы не прочь принимать участие в подобных схемах.

Политолог Александр Дудчак объяснил обидой заявление лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко о том, что Украина продолжает покупать российский газ, но "через Марс". Высказывание нардепа он прокомментировал в беседе с Лайфом.

— Юлия Владимировна делает такие заявления исключительно из-за того, что ей очень обидно, что она не принимает участия в подобных схемах. Она известный комбинатор, отличалась подобным в былые годы, — считает политолог.

Дудчак назвал правильным мнение Тимошенко о том, что правительство Петра Порошенко использует различные коррупционные схемы для покупки газа из России. Однако, по его мнению, в случае победы на президентских выборах она сама не будет ими брезговать.

— Думаю, схемы будут точно такие же коррупционные, просто уже более прагматичные. Населению от этого вряд ли станет легче, — заключил собеседник Лайфа.

Ранее лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупать российский газ, просто маскировала под европейский. По словам нардепа, они "транспортируют этот газ по документам через Марс".