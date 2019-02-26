На Украине объявили о начале процедуры импичмента Порошенко

Тимошенко подчеркнула, что действия главы государства попадают под статью о госизмене.

Лидер партии "Батьковщина" и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента (снятия с поста) президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

— Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента, — сказала Тимошенко во время пленарного заседания в Верховной раде.

Это произошло после обнародования журналистами расследования о масштабных хищениях в украинской армии.

Напомним, ранее Тимошенко возмутил рейтинг действующего президента Украины. Экс-премьер заявила, что Порошенко "и близко не попадёт" во второй тур выборов президента страны.