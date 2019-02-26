В России изменились правила работы зарубежных спутниковых систем

Правительство России утвердило постановление, которое меняет правила работы российских операторов с иностранными спутниковыми системами на территории РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В нём отмечается, что использующий иностранную спутниковую систему российский оператор связи формирует российский сегмент этой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования.
Формирующийся абонентскими станциями на территории РФ трафик должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи, которая находится на территории России.
Напомним, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об устойчивом Рунете.
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