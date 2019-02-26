В Раде заявили, что антироссийская истерия помешает Украине выиграть Евровидение

Нардеп назвал позором ситуацию, когда руководство страны пытается изменить мнение народа.

"Антироссийская истерия" и вмешательство в культурную сферу может сократить шансы Украины на победу в международном песенном конкурсе Евровидение. Об этом заявил кандидат в президенты Незалежной лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко.

— Когда политизируются такие вещи, которые невозможно политизировать, невозможно идти наперекор мнению народа. Сегодня пытаются за счёт антироссийской истерии вмешаться в культурную сферу и уменьшить шансы на победу нашей страны на Евровидении, — считает нардеп.

По его мнению, на Украине сейчас во всём ищут вмешательство России. Бойко назвал позором для страны, когда политическое руководство пытается таким образом изменить мнение народа.

Напомним, на Украине в нацотборе на Евровидение — 2019 победила 27-летняя певица МARUV. Однако девушка была вынуждена отказаться от участия в конкурсе из-за многочисленных требований, выдвинутых Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ).

Евровидение — 2019 пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать".