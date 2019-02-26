Жена режиссёра Георгия Данелии заявила, что он всё ещё в коме

Супруга кинорежиссёра Георгия Данелии опровергла информацию, что её мужа вывели из состояния искусственной комы. Галина Данелия добавила, что состояние режиссёра остаётся тяжёлым.
— Он по-прежнему в коме. Врачи делают всё возможное, чтобы победить эту болезнь — воспаление лёгких, — приводит слова жены Георгия Николаевича агентство городских новостей "Москва".
88-летний Данелия был госпитализирован несколько дней назад с воспалением лёгких. Режиссёра ввели в искусственную кому, он находился в тяжёлом состоянии. Сегодня СМИ сообщили, что Данелию вывели из состояния комы.
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