Салют и музон. Лайф публикует видео первых минут националиста Дацика на свободе

Ранее сообщалось, что Рыжему Тарзану изменили приговор по делу о "марше голых проституток".

Первое, что сделал националист Вячеслав Дацик после того, как вышел из следственного изолятора "Кресты-2" в Колпино, — устроил салют для арестантов и включил музыку. Видео этого момента публикует телеграм-канал Life Shot.

В ролике видно, как боец смешанных единоборств (MMA) кричит знакомым из изолятора, призывая обратить внимание.

— Сейчас будет веселуха, музон врубим, — прокричал он, после чего показал, в какой именно камере сидел.

Напомним, Дацику, известному также как Рыжий Тарзан, изменили приговор по делу о "марше голых проституток". Уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

Как писал Лайф, одним из первых его встретил шоумен Стас Барецкий с "автоматом" в руках.