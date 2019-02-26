Салют и музон. Лайф публикует видео первых минут националиста Дацика на свободе

Первое, что сделал националист Вячеслав Дацик после того, как вышел из следственного изолятора "Кресты-2" в Колпино, — устроил салют для арестантов и включил музыку. Видео этого момента публикует телеграм-канал Life Shot.
В ролике видно, как боец смешанных единоборств (MMA) кричит знакомым из изолятора, призывая обратить внимание.
— Сейчас будет веселуха, музон врубим, — прокричал он, после чего показал, в какой именно камере сидел.
Напомним, Дацику, известному также как Рыжий Тарзан, изменили приговор по делу о "марше голых проституток". Уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.
Как писал Лайф, одним из первых его встретил шоумен Стас Барецкий с "автоматом" в руках.
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