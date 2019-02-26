Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на Украине

Планируется, что они будут приезжать на различные манёвры, в том числе на Sea Breeze, которые пройдут в акватории Чёрного моря.

Верховная рада одобрила закон, который разрешает допуск на Украину иностранных военных для участия в многонациональных учениях. Документ поступит на подпись президента Петра Порошенко, который и является его инициатором.

Согласно законопроекту, в 2019 году в Незалежную разрешат въезд до полутора тысяч американских и полутора тысяч военных из стран — членов НАТО и стран — участниц программы "Партнёрство ради мира".

В частности, на 25-дневные манёвры Rapid Trident с июня по октябрь приедут до тысячи иностранных военнослужащих. На 20-дневные учения Sea Breeze, которые пройдут в акватории Чёрного моря с июня по сентябрь, разрешён допуск до тысячи военных.