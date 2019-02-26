Порошенко снова увидел угрозу "полномасштабной войны" между Россией и Украиной

Президент Украины Пётр Порошенко снова увидел угрозу "полномасштабной войны" между Россией и Незалежной. Говорит даже, что угроза вполне реальна.
— Угроза полномасштабной войны — не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника, — заявляет Порошенко.
Он добавил, что Россия якобы проводит "беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона" и разворачивает некие военные соединения на границе с Украиной.
Добавим, что Порошенко и ранее говорил об угрозе "полномасштабной войны".
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