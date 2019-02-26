Век воли не видать. Дацик покинул тюрьму с вещами, и это очень плохая примета

Рыжий Тарзан должен был раздать всё своё добро сокамерникам, чтобы обрубить концы и не возвращаться за решётку. Однако он вышел за ворота "Крестов" с двумя баулами.

Националист Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, не просто вышел из изолятора "Кресты-2" в районе Колпино, но и вынес с собой два баула с вещами. А между тем это считается очень плохой приметой в тюремном мире. Перед тем как "откинуться", заключённый из хаты ничего не забирает, а всё раздаёт сокамерникам, иначе — век воли не видать. Вот что рассказал Лайфу бывший заключённый колонии строгого режима на условиях анонимности.

Самое главное — оставить тапочки свои в хате, чтобы не вернуться. Я, когда освободился, переоделся на воле и все свои тюремные шмотки оставил в лесу, рассказывает собеседник Лайфа.

Есть у заключённых и другие обычаи, связанные с освобождением. Например, каждому сидельцу перед выходом на волю сокамерники отвешивают пинки на дорожку, чтобы не возвращался. Постигла ли та же участь Дацика, Лайфу неизвестно.

Но вообще в воровском мире, как утверждает наш собеседник, человеческое отношение сильнее традиций. Поэтому иному сидельцу, который ничего не нажил за решёткой, даже специально собирают сумки в дорогу, чтобы было, с чего начинать вольную жизнь.

— Тем, кто вообще непонятно как на воле будет выживать, мы всей камерой собирали тушёнку, сгущёнку и даже носки тёплые. Тут уж не до примет, — добавил он.

Как уже сообщал Лайф, Дацику изменили приговор по делу о "марше голых проституток". Уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности. Рыжего Тарзана одним из первых встретил шоумен Стас Барецкий. Причём в руках у музыканта был "автомат". Как это было, можно посмотреть здесь.