Пенсионер убил жену ударом тока из-за ссоры

По данным следствия, мужчина использовал для этого самодельный электрический прибор.

В Московской области в отношении 68-летнего пенсионера возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщает областное ГСУ СК РФ.

По данным следствия, 24 февраля 2019 года мужчина поругался с супругой. Во время конфликта подозреваемый ударил её током при помощи включённого в сеть самодельного электроприбора. 63-летняя женщина скончалась на месте.

Во время допроса пенсионер во всём признался.

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