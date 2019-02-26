Российский кинокритик назвал выбор победителей "Оскара" заурядным

По мнению журналиста Антона Долина, выбор членов Американской киноакадемии был предсказуемым.

Кинокритик Антон Долин опубликовал в издании "Собеседник" статью о лауреатах премии "Оскар". Журналист отметил, если бы в номинации "Лучший фильм" победила "Рома", "это было бы революционным событием".

— Фильм на иностранном языке, не англоязычный, был бы признан лучшим фильмом года — на "Оскарах" такого никогда до сих пор не бывало, — написал Долин. Несмотря на то что сенсации не произошло, Долин не видит никаких проблем с выбором победителя. По мнению журналиста, "Зелёная книга" дышит оскаровским форматом.

Напомним, церемония награждения премии "Оскар" прошла 24 февраля. Главную награду получила лента "Зелёная книга" Питера Фаррелли.