В Госдуме поддержали возобновление программы льготного автокредитования

Программа льготного автокредитования, которую с марта продолжит Минпромторг, — это поддержка не только российской промышленности, но и граждан. Такое мнение в интервью Лайфу выразил член Комитета Госдумы по транспорту Олег Нилов.
— Это поддержка, во-первых, нашей промышленности, ну и поддержка наших граждан, особенно многодетных, особенно тех, кто стремится, чтобы была не только квартира в городе, но и возможность выехать на садовый участок свой, в отчий дом, — отметил Нилов.
Он напомнил, что на ремонт и строительство дорог в России направляются триллионы рублей. И в такой огромной стране, как наша, непросто обойтись без автомобиля.
— Как бы ни заставляли поверить нас в то, что автомобиль — роскошь и не каждому он нужен и по карману, нет, моя позиция и многих моих коллег — что в такой стране, как Россия, с огромными просторами, без автомобиля, и может быть даже не одного в каждой семье, не обойтись, — сказал депутат.
Как ранее писал Лайф, Минпромторг с 1 марта продолжит практику льготного автокредитования. Как сообщил глава ведомства Денис Мантуров президенту России Владимиру Путину, речь идёт о программах поддержки автопродаж "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
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