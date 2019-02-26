Михельсон рассказал Путину о достижениях "Новатэка"

В частности, глава компании проинформировал президента о деятельности "Ямала СПГ" и о проекте "Арктик СПГ — 2".

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правления ПАО "Новатэк" Леонидом Михельсоном в Кремле. Руководитель компании доложил главе государства о текущей деятельности и планах развития организации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Основная работа "Новатэка", по словам Михельсона, сконцентрирована на производстве сжиженного природного газа (СПГ). Он отметил, что мощность "Ямала СПГ" уже превышает 16 миллионов тонн топлива ежегодно. Также глава компании сообщил о планах через месяц запустить СПГ-завод в Ленинградской области с мощностью 600 тысяч тонн.

— Мы создадим 12 тысяч рабочих мест в Мурманской области, а по России — более 80 тысяч. По нашим оценкам, это даст в течение десяти лет каждый год 0,15 процента ВВП, то есть громадный объём, — подчеркнул он.

Михельсон назвал одним из важных достижений то, что компания приступила к реализации второго проекта "Арктик СПГ — 2". По его словам, производительность уже достигла 19,8 миллиона тонн. Предполагается более одного триллиона рублей заказов на российских предприятиях.