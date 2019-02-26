В России за зиму резко выросли цены на авиабилеты

Эксперты называют это вынужденным шагом, который призван компенсировать выросшие расходы перевозчиков.

Сервисы продажи билетов наблюдают увеличение среднего чека на перелёты за декабрь — февраль, сообщает газета "Коммерсант".

По данным Biletix, средний чек на внутренних направлениях вырос на 17%, а на международных рост цен составил 23%.

По информации Aviasales, средняя стоимость внутренних перелётов выросла на 7% — до 7,4 тысячи рублей, тогда как международных на 5% — до 47 тысяч рублей.

В OneTwoTrip рассказали о росте средней цены на внутренних направлениях на 33%, на рейсах за рубеж — на 18%.

— Средний чек по всем перелётам за год вырос на 7%, — заявили в Tutu.ru, отметив, что европейские направления стали единственным исключением, где средняя стоимость авиаперелётов осталась на уровне зимы 2017–2018 годов.

Сервис Biletix назвал рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Самару одними из наиболее подорожавших направлений внутри страны. Резкий рост цен отмечают на международных рейсах из Москвы в Барселону и из Санкт-Петербурга в Бангкок.

Цены на билеты подешевели по направлениям Москва — Санкт-Петербург и Краснодар — Тюмень, на международных — Москва — Рига.

Близкий к "Аэрофлоту" источник сообщил изданию, что компании работают "на грани рентабельности".

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Фёдор Борисов пояснил, что авиакомпании не могут поднять цены для полной компенсации роста своих расходов, так как объём перевозок падает, как только цена повышается ощутимо для потребителя.

Напомним, ранее стало известно о том, что россияне стали чаще летать внутри страны.