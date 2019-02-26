Путин завтра обсудит с кабмином вопросы развития Арктики

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Путин завтра обсудит с кабмином вопросы развития Арктики

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Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин завтра проведёт совещание с правительством. Темой встречи станет обсуждение развития Арктики, сообщили в Кремле.

На тему мер, направленных на развитие Арктики, выступит генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Кроме того, на совещании поднимут ряд актуальных текущих вопросов.

Последнее совещание с членами правительства состоялось 30 января. Тогда обсуждался вопрос развития туризма в нашей стране.

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