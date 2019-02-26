По делу Арашуковых проходит уже 70 обысков

Представители силовых ведомств работают в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Обыски по делу Арашуковых проходят в трёх регионах России, в 22 населённых пунктах. Их количество уже достигло семидесяти. Об этом сообщили в СК РФ.

Следователи обнаруживают незаконные врезки в трубопроводы, выявляют поставку газа в обход приборов учёта. Все факты хищения голубого топлива фиксируются. Выявляются факты покровительства Арашуковых со стороны местных правоохранительных органов.

— Наряду с этим с целью проверки полученной в ходе расследования информации о возможных коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов с участниками преступной организации следствием совместно с ФСБ России и МВД России проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов, — рассказали в СК РФ.

Следственные действия уже прошли у некоторых заместителей руководителей СУ СК РФ в трёх регионах, руководителей отделений полиции.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо в Совфеде. Ему вменяют в том числе участие в преступной группировке. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Арашукова до 30 марта этого года. Его отец Рауль Арашуков и его сообщники подозреваются в хищении природного газа более чем на 30 миллиардов рублей.