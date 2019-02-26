"Безобразие". Сенатор прокомментировал недопуск наблюдателей России на Украину

Члены Совета Федерации намерены посредством дипломатии добиваться реакции на такие действия Киева.

Запрет россиянам быть наблюдателями на украинских выборах усложняет возможность сделать объективные выводы о результатах голосования, но не является основанием для их непризнания. Об этом заявил Лайфу Андрей Климов — замглавы Комитета Совфеда по международным делам.

— Нам очень трудно признавать выборы, на которые нам даже не дают посмотреть при нашем желании. Сам факт отсутствия наших наблюдателей на каких-то выборах — это ещё не основание их признавать или не признавать, это абсурдная вещь. Мы в некоторые места и не хотим ездить, — сказал сенатор.

По его мнению, в данном конкретном случае запрет Киева не улучшает ситуацию с точки зрения отношения России к самим выборам и к их возможным результатам. Климов отметил, что наблюдатели из РФ выразили желание принять участие в выборах, поскольку страна находится "прямо скажем, через дорогу".

— Выборы закончатся, и мы будем делать окончательные выводы с учётом всего, что там произойдёт. Но первый шаг в этом смысле сделан украинской стороной, чтобы нам было сложнее делать выводы объективные, — считает собеседник Лайфа.

Сенатор также добавил, что Россия должна отстаивать свои интересы везде, где они игнорируются. Это является правилом и "обязанностью дипломатии традиционной и дипломатии парламентской". Климов заявил о намерении обсудить "это безобразие" на переговорах с коллегами.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта. В этот раз зарегистрировано рекордное число кандидатов — 44 человека. Россиянам наблюдать за ходом голосования теперь на Украине запрещено.