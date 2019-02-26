СМИ узнали, куда могут назначить скандально известную чиновницу Глацких

Бывшая глава департамента молодёжной политики Администрации Свердловской области Ольга Глацких, которая скандально прославилась словами "государство не просило вас рожать" в адрес детей, может стать заместителем директора Дворца игровых видов спорта "Уралочка" в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на свои источники.
— Евгений Владимирович (Куйвашев, глава региона. — Прим. ред.) просил не бросать даму и найти ей хоть какое-то место. Номенклатурой не разбрасываются, поэтому временная позиция — замдиректора ДИВСа, но с перспективой на руководителя, — рассказал областной чиновник информационному агентству.
Министр спорта Свердловской области отказался от комментариев, а директор дворца спорта рассказал, что ничего не знает о назначении Глацких, сам достиг пенсионного возраста и контракт с ним заканчивается этим летом.
Напомним, после завершения спортивной карьеры олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года Ольга Глацких ушла на госслужбу и с 2016 года находилась на посту главы департамента молодёжной политики в Администрации Свердловской области. Там она на встрече с волонтёрами заявила, что государство ничего им не должно и никто не просил их родителей рожать. За высказывание губернатор сделал женщине лишь выговор. Но после скандала в СМИ она всё-таки покинула свою должность.
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