СМИ узнали, куда могут назначить скандально известную чиновницу Глацких

По данным источника агентства, она может стать замдиректора дворца спорта, однако там это не подтверждают.

Бывшая глава департамента молодёжной политики Администрации Свердловской области Ольга Глацких, которая скандально прославилась словами "государство не просило вас рожать" в адрес детей, может стать заместителем директора Дворца игровых видов спорта "Уралочка" в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на свои источники.

— Евгений Владимирович (Куйвашев, глава региона. — Прим. ред.) просил не бросать даму и найти ей хоть какое-то место. Номенклатурой не разбрасываются, поэтому временная позиция — замдиректора ДИВСа, но с перспективой на руководителя, — рассказал областной чиновник информационному агентству.

Министр спорта Свердловской области отказался от комментариев, а директор дворца спорта рассказал, что ничего не знает о назначении Глацких, сам достиг пенсионного возраста и контракт с ним заканчивается этим летом.

Напомним, после завершения спортивной карьеры олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года Ольга Глацких ушла на госслужбу и с 2016 года находилась на посту главы департамента молодёжной политики в Администрации Свердловской области. Там она на встрече с волонтёрами заявила, что государство ничего им не должно и никто не просил их родителей рожать. За высказывание губернатор сделал женщине лишь выговор. Но после скандала в СМИ она всё-таки покинула свою должность.