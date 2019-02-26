Оптоволоконная сеть ускорила Интернет на Южных Курилах в 22 раза

На случай аварий или обрыва для новой линии связи организуют резервный канал, использующий спутниковую сеть.

Подводная оптоволоконная линия связи от Сахалина до Южных Курил запущена в работу, сообщает ТАСС. Благодаря этому жители островов Итуруп, Кунашир и Шикотан получили возможность пользоваться быстрым и недорогим безлимитным Интернетом.

Церемония запуска линии прошла на острове Шикотан. В ней приняли участие спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава Минкомсвязи Константин Носков и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

— Скоростной Интернет здесь, на Курилах, — это не коммерческий проект, невозможно здесь какие-то прибыли извлечь, — заявил Иванов, напомнив, что стоимость Интернета на Курилах установлена такая же, как и на Сахалине.

Глава Минкомсвязи отметил, что спутниковый Интернет был значительно дороже, а скорость и качество, которые даёт оптоволокно, нельзя было купить ни за какие деньги.

Осеевский рассказал, что теперь абонент за 1050 рублей может пользоваться безлимитным Интернетом на скорости 100 Мбит/с. По сравнению со старыми показателями скорость возросла в 20 раз при уменьшении затрат абонента в 10 раз.

Полноценная коммерческая эксплуатация линии начнётся к концу марта 2019 года после оформления разрешительных документов.

Ранее своё недовольство прокладкой волоконно-оптической линии связи на Курилы выражала Япония.