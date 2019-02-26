Трое россиян насмерть разбились в ДТП в Литве

Представители посольства находятся в постоянном контакте с местной полицией и пытаются найти родственников погибших.

В Литве трое граждан РФ погибли в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство России в этой стране.

По информации дипломатов, на месте аварии погибли Кирилл Ю. и Олег С., а Александр Е. умер в больнице. Расследованием случившегося занимается литовская полиция.

По информации портала Delfi, ДТП произошло 25 февраля 2019 года. В нём погибли двое граждан РФ, которые следовали в микроавтобусе Hyundai Starex. По предварительным данным, транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой.

Правоохранители считают, что виновником аварии мог стать заснувший за рулём водитель Hyundai.

Напомним, ранее Лайф писал о гибели россиянина в аэропорту Бангкока.