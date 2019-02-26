Вместо потолка — небо. Крыша техникума обрушилась в Нижнем Новгороде

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Вместо потолка — небо. Крыша техникума обрушилась в Нижнем Новгороде

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Сегодня днём в Сормовском механическом техникуме в Нижнем Новгороде обрушилась крыша. Узкий коридор оказался завален балками и частями кровли. Фото с места ЧП опубликованы в паблике "Типичный Нижний Новгород".

По данным сообщества, в учебное заведение приехали сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняются. Доступ студентов в данную часть здания закрыт.

Ранее Лайф писал, что в гимназии по улице Есенина в Белгороде дети сняли на видео обрушение кровли.

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