Вместо потолка — небо. Крыша техникума обрушилась в Нижнем Новгороде

Сегодня днём в Сормовском механическом техникуме в Нижнем Новгороде обрушилась крыша. Узкий коридор оказался завален балками и частями кровли. Фото с места ЧП опубликованы в паблике "Типичный Нижний Новгород".

По данным сообщества, в учебное заведение приехали сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняются. Доступ студентов в данную часть здания закрыт.

Ранее Лайф писал, что в гимназии по улице Есенина в Белгороде дети сняли на видео обрушение кровли.