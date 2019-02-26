Экс-сотрудник спецслужб успокоил Ирину Шейк: её муж и Леди Гага – не любовники

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Экс-сотрудник спецслужб успокоил Ирину Шейк: её муж и Леди Гага – не любовники

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Психолог и специалист по лжи уловил в конце выступления коллег по фильму "Звезда родилась" фальшивую натянутую полуулыбку-полуухмылку. Это может означать, что романтический флирт Брэдли Купера с Леди Гагой – всего лишь шоу.

<p>Брэдли Купер, Ирина Шейк и Леди Гага. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/hausofstarz/" target="_blank"><strong>hausofstarz</strong></a></p>

Экс-сотрудник спецслужб психолог и специалист по анализу поведения Артём Павлов предложил российской топ-модели Ирине Шейк не беспокоиться по поводу показного флирта Брэдли Купера с Леди Гагой во время церемонии вручении премии "Оскар". В беседе с Лайфом Павлов отметил, что артисты, снявшиеся в фильме "Звезда родилась", вели себя неестественно.

— Когда он подсаживается, Леди Гага дёргает плечом. Прикосновение ей не приятно, — отметил Павлов. — Затем — выражение дискомфорта на лице.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/missgypsycure/" target="_blank"><strong>missgypsycure</strong></a></p>

Психолог уловил и в конце выступления "одностороннюю фальшивую натянутую полуулыбку-полуухмылку", что также не говорит об искренности "флирта".

Напомним, ранее фанаты стали активно обсуждать отношения Леди Гаги и Брэдли Купера, которым к тому же недавно стали приписывать роман. Масла в огонь подлил ещё тот факт, что недавно Гага рассталась с бойфрендом — Кристианом Карино, с которым была помолвлена.

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