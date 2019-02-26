Экс-сотрудник спецслужб успокоил Ирину Шейк: её муж и Леди Гага – не любовники

Экс-сотрудник спецслужб психолог и специалист по анализу поведения Артём Павлов предложил российской топ-модели Ирине Шейк не беспокоиться по поводу показного флирта Брэдли Купера с Леди Гагой во время церемонии вручении премии "Оскар". В беседе с Лайфом Павлов отметил, что артисты, снявшиеся в фильме "Звезда родилась", вели себя неестественно.
— Когда он подсаживается, Леди Гага дёргает плечом. Прикосновение ей не приятно, — отметил Павлов. — Затем — выражение дискомфорта на лице.
Психолог уловил и в конце выступления "одностороннюю фальшивую натянутую полуулыбку-полуухмылку", что также не говорит об искренности "флирта".
Напомним, ранее фанаты стали активно обсуждать отношения Леди Гаги и Брэдли Купера, которым к тому же недавно стали приписывать роман. Масла в огонь подлил ещё тот факт, что недавно Гага рассталась с бойфрендом — Кристианом Карино, с которым была помолвлена.
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