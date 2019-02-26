Власти Петербурга намерены добиться упрощения визового режима в регионе

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Власти Петербурга намерены добиться упрощения визового режима в регионе

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Фото: pixabay.com

Власти Санкт-Петербурга намерены добиться тестирования и внедрения в регионе упрощённых визовых процедур, заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Он добавил, что в Петербурге для этого есть все возможности.

— Мы должны добиваться, чтобы Петербург стал регионом, где будут тестироваться и внедряться упрощённые визовые процедуры, — заявил Беглов на заседании городского правительства.

Врио главы региона напомнил, что задачу об упрощении визового режима поставил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с Посланием Федеральному собранию.

— Поэтому прошу всех в этом направлении работать, — подытожил Беглов.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин поручил МИД, МВД, ФСБ и Ростуризму представить предложения по упрощению процесса получения виз для иностранцев в срок до 31 марта.

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