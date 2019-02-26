Экс-сотрудник ФСБ и работник "Лаборатории Касперского" осуждены за госизмену

Они были арестованы два года назад. Детали дела неизвестны из-за грифа "Секретно".

Экс-глава отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов приговорён к 22 годам колонии строгого режима за госизмену. Такое решение вынес Московский окружной военный суд, сообщает ТАСС.

Ещё один фигурант дела — начальник отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов получил 14 лет колонии.

Напомним, об аресте Стоянова и Михайлова стало известно в начале 2017 года. Тогда "Коммерсант" сообщал, что в отношении ЦИБ ведётся расследование после информации о взаимодействии с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением центра при проведении экспертиз по киберпреступлениям. Детали неизвестны из-за секретности дела.

Как писал Лайф, адвокат Иван Павлов заявил, что ЦРУ в деле не фигурирует.