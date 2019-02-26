"Заморожены эмбрионы". Рынска захотела ребёнка от покойного Малашенко

Пара уже давно собиралась завести детей при помощи суррогатного материнства, однако попытки были неудачными.

Журналист Божена Рынска заявила, что у неё с покойным политологом Игорем Малашенко были заморожены эмбрионы и она надеется на рождение детей.

— Я не хочу больше жить. Единственное, что меня может удержать, — у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребёнка, — написала раздавленная горем женщина на своей странице в "Фейсбуке".

Также Рынска раскрыла подробности личной жизни с Малашенко. Оказывается, они пытались завести детей при помощи суррогатной матери, однако несколько попыток оказались неудачными. Через какое-то время после регулярного забора яйцеклеток под наркозом проблемы со здоровьем начались у самой Рынской.

— Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи. То пустая, то опять пустая, то бракованная оболочка. Меня истерзали наркозы, я стала плохо переносить их. И я начала сбоить, — разоткровенничалась журналистка.

Напомним, один из основателей телеканала НТВ и муж Божены Рынской Игорь Малашенко был найден мёртвым в понедельник, 25 февраля. Ему было 64 года. По словам Рынской, её супруг не собирался умирать. За наследство медиаменеджера с Рынской может побороться его бывшая супруга, которая родила ему троих детей.