Зрители объявили бойкот. Марата Башарова лишили роли после избиения жены

Зрители отказываются покупать билеты на спектакль "День сюрпризов", в котором участвует Марат Башаров. Как пишет "Экспресс-газета", всему виной скандал с избиением артистом супруги — Елизаветы.
Создатели постановки решили отказаться от услуг ведущего шоу "Битва экстрасенсов". По данным издания, продюсеры пригласят вместо Башарова на главную роль в "День сюрпризов" Сергея Астахова. Кроме того, они намерены переименовать постановку.
В конце 2018 года сообщалось, что Марат Башаров избил третью жену — Елизавету Шевыркову. По словам её брата, у женщины диагностировали перелом носа. 16 февраля супруга актёра призналась, что устала всё скрывать, и намекнула на готовность расстаться с ним. Позже стало известно, что Елизавета официально подала на развод.
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