Зрители объявили бойкот. Марата Башарова лишили роли после избиения жены

По данным СМИ, вместо него в постановке теперь будет участвовать Сергей Астахов.

Зрители отказываются покупать билеты на спектакль "День сюрпризов", в котором участвует Марат Башаров. Как пишет "Экспресс-газета", всему виной скандал с избиением артистом супруги — Елизаветы.

Создатели постановки решили отказаться от услуг ведущего шоу "Битва экстрасенсов". По данным издания, продюсеры пригласят вместо Башарова на главную роль в "День сюрпризов" Сергея Астахова. Кроме того, они намерены переименовать постановку.

В конце 2018 года сообщалось, что Марат Башаров избил третью жену — Елизавету Шевыркову. По словам её брата, у женщины диагностировали перелом носа. 16 февраля супруга актёра призналась, что устала всё скрывать, и намекнула на готовность расстаться с ним. Позже стало известно, что Елизавета официально подала на развод.