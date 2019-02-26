Порошенко встретился с Волкером на борту американского эсминца

Украинский лидер поблагодарил Соединённые Штаты за увеличение военного присутствия в Чёрном море.

Президент Украины Пётр Порошенко посетил прибывший в Одессу эсминец ВМС США Donald Cook, где провёл встречу со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

— Мы благодарны нашему надёжному союзнику. Так, мы рассматриваем развитие нашего сотрудничества, в частности в оборонной сфере, — заявил Порошенко.

Президент Украины отметил символичность встречи с Волкером на борту американского эсминца, добавив, что визиты кораблей США являются яркой демонстрацией сотрудничества Киева и Вашингтона.

Волкер заявил, что Соединённые Штаты "будут всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии", подчеркнув, что для США важно сохранение свободы судоходства.

Напомним, ракетный эсминец ВМС США прибыл в Одессу 25 февраля и пробудет в украинском порту до 27 февраля. За передвижениями эсминца в Чёрном море следят силы Черноморского флота.