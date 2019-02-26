"Что ж за..." Королёва призвала Украину прозреть после скандала с Евровидением

Популярная певица и секс-символ 90-х не сдержала эмоций, комментируя ситуацию вокруг песенного конкурса.

Уроженка Украины Наташа Королёва поддержала свою коллегу по сцене певицу Maruv из-за скандала с Евровидением. По мнению секс-символа 90-х, никто не должен вмешиваться в творческий процесс, сообщают "Дни.ру".

— Что ж за ***! Ну когда уже Украина прозреет и воскреснет?! Почему творческие люди должны страдать из-за притворщиков, врунов, воров и обманщиков?! — возмутилась певица на своей страничке в Instagram.

Отметим, что сама Королёва в своё время также пострадала от политики украинских властей. В 2016 году СБУ запретила артистке въезд на родину на пять лет, однако запрет был отменён в 2017 году, и она смогла посетить похороны бабушки. Тем не менее, как уже сообщал Лайф, осадочек остался, и в 2018 году Наташа Королёва подала иск в Европейский суд по правам человека по поводу запрета въезда на Украину.

Напомним, что в украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила 27-летняя певица Maruv. Однако девушка была вынуждена отказаться от участия в конкурсе из-за многочисленных требований, выдвинутых Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ).