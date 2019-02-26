Поспорили, кто круче. Бывший заключённый зарезал соседа по палате в санатории

66-летний мужчина скончался в противотуберкулёзном медучреждении, получив от оппонента удар ножом в грудь.

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили в убийстве соседа по палате. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.

Инцидент произошёл 25 февраля 2019 года в противотуберкулёзном санатории в Солецком районе. Следствие считает, что подозреваемый ударил соседа по палате ножом в грудь. 66-летний потерпевший скончался.

Портал "Провинция.ру" сообщает, что подозреваемый и погибший — бывшие заключённые, поспорившие о том, кто круче отсидел в тюрьме.

Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае двое сотрудников рыбоперерабатывающего предприятия с целью ограбления убили инвалида, отдыхавшего в санатории.