С песней "Я русофоб". В Сети предложили отправить на Евровидение Порошенко

По мнению некоторых пользователей, на сцене так же хорошо смотрелся бы ансамбль песни и пляски Нацгвардии Украины.

В Сети предложили замену певице Maruv, которая отказалась представлять Украину на Евровидении — 2019. Пользователи предлагают отправить на международный песенный конкурс лидера Незалежной — Петра Порошенко.

— Порошенко пусть едет! Он-то точно представит Украину на 38 минут с песней "Я русофоб", — написал один из комментаторов.

Другой иронично написал, что на сцене в Тель-Авиве так же хорошо смотрелся бы "ансамбль песни и пляски нацгвардии". А по мнению ещё одного юзера, на Евровидение можно отправить кандидата в президенты комика Владимира Зеленского.

Что любопытно: за девушку проголосовало 160 тыс украинцев. А их сегодня вместе с их выбором умножили на ноль. И деньги за смски не вернут. То же самое будет и с президентскими выборами. Голосуй за кого хочешь, но решать, кто станет победителем будет могучая кучка имени Порошенко. — Юлия Витязева (@Vityzeva) 25 февраля 2019 г.

В Сети также возмутились, что мнение 160 тысяч граждан Украины, проголосовавших за Maruv, было "умножено на ноль" и людям никто не вернёт деньги за отправленные СМС. Один из пользователей заметил, что то же самое будет и с президентскими выборами.

Напомним, в украинском нацотборе на Евровидение — 2019 победила 27-летняя певица Maruv. Однако девушка была вынуждена отказаться от участия в конкурсе из-за многочисленных требований, выдвинутых Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ).

Что касается Порошенко, то он немного раньше показал свой талант на сцене — сымитировал сальсу, выступая перед студентами.