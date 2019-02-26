Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития. Теперь оно будет называться Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

— Переименовать Министерство РФ по развитию Дальнего Востока в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, — говорится в указе президента.

На переименованное ведомство возложены дополнительные функции. Министерство также будет отвечать за государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере развития Арктической зоны в нашей стране.

Этим же указом правительству поручено уточнить полномочия министерства и численность его федеральных госслужащих. На это у кабмина есть три месяца.