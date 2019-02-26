Пойманные на краже покупатели устроили массовую драку в магазине — видео

В ход участники конфликта пускали всё, что попадалось под руки, в том числе корзины и стеллажи.

В одном из столичных супермаркетов "Дикси" произошло настоящее побоище. Продавцы заподозрили группу людей в регулярных кражах, из-за чего во время следующего визита перекрыли двери для выхода и заставили клиентов показать содержимое сумок. В них обнаружилось ворованное вино, тогда гости устроили драку с сотрудниками. Видео опубликовано в телеграм-канале presshata.

В общей сложности в драке участвовало не менее 10 человек. Участники конфликта били друг друга по голове металлическими корзинками для продуктов, а один из "покупателей" даже пустил в ход нож и порезал сотрудника супермаркета.

По другой версии, которую приводит РБК, драка случилась не из-за кражи, а из-за клиентов магазина, которые потребовали продать им алкоголь после 23 часов.