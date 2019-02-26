"Аэрофлот" повышает топливный сбор на перелёты по России. В третий раз за год

Перевозчик объясняет это решение девальвацией рубля и подорожанием авиакеросина. Причём в 2018 году он дважды повышал топливный сбор на внутренние рейсы, а последний — в конце ноября.

"Аэрофлот" объявил об очередном повышении топливного сбора на внутрироссийские рейсы, а также перелёты, выполняемые дочерними компаниями "Россия" и "Аврора". Новые правила начнут действовать уже с 4 марта, а переплатить придётся 200 рублей в один конец.

— Увеличение сборов обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина, — утверждают в пресс-службе перевозчика.

К слову, совсем недавно, в конце прошлого года, "Аэрофлот" уже повышал топливный сбор для своих пассажиров: в эконом- и комфортклассе он вырос на 200 рублей, а в бизнес-классе — на 400. Перевозчик повышал топливный сбор и прошлым летом. Тогда речь шла о билетах на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы, кроме лоукостера "Победа".

Ранее аналитики сообщили, что за зиму в России резко выросли цены на авиабилеты. Средний чек на внутренних направлениях вырос на 17%, а на международных рост цен составил 23%. Рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Самару считаются одними из наиболее подорожавших направлений внутри страны. Резкий рост цен отмечают на международных рейсах из Москвы в Барселону и из Санкт-Петербурга в Бангкок.