Омбудсмен ответил на слова депутата о том, что "педофилы — не маньяки"

Правозащитник рассказал, что большинство таких извращенцев идут на рецидив даже после отбывания срока.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что борьба с преступлениями в отношении несовершеннолетних должна быть развёрнутой и полной. Так омбудсмен прокомментировал слова депутата Городской думы Екатеринбурга о том, что педофилы не являются маньяками, пишет РИА "Новости".

— По тем данным, которые имеются у меня, сегодня у преступников, совершивших преступление в области педофилии, рецидив — 90 процентов, — сказал региональный уполномоченный по правам ребёнка.

Мороков пояснил, что после выхода из мест лишения свободы педофилы используют различные методы, в том числе меняют имена и фамилии.

Омбудсмен подчеркнул, что борьба правоохранителей с совершившими правонарушение в отношении детей преступниками является одной из важнейших.

Ранее депутат Городской думы Екатеринбурга Александр Колесников призвал полицию прекратить выискивать педофилов и вернуться к "реальной работе". Депутат заявил, что педофилы не являются маньяками, отметив, что подобные преступления в отношении несовершеннолетних обычно совершаются "по пьяни".