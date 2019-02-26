Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян

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Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян, предварительно проанализировав данные о средствах граждан нашей страны. Указ главы правительства опубликован на сайте кабмина.

— Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения, — отмечается в тексте документа.

На основе этого анализа необходимо будет разработать приоритетные меры, которые направлены на увеличение доходов граждан. Затем результаты надо направить в Минтруд и МЭР. Медведев добавил, что срок выполнения поручения — до 1 мая текущего года.

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