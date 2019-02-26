Криминала нет. Обнародованы предварительные итоги вскрытия Малашенко

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Криминала нет. Обнародованы предварительные итоги вскрытия Малашенко

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Игорь Малашенко. Фото: © Агентство «Москва»/Ведяшкин Сергей

64-летний журналист был найден мёртвым в собственном доме в испанском Сотогранде.

Верховный суд Андалусии опубликовал предварительные результаты вскрытия тела медиаменеджера, сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко. Аутопсия свидетельствует о том, что смерть журналиста не имеет криминального характера.

— По предварительным данным, без криминальных признаков, — говорится в промежуточном отчёте судебной инстанции.

Отмечается, что итоговые результаты будут готовы через месяц.

Напомним, 64-летний Игорь Малашенко был найден мёртвым в собственном доме в испанском Сотогранде. Об этом стало известно 24 февраля. Журналист Тимур Валеев заявил, что один из создателей НТВ покончил с собой. Вдова Малашенко Божена Рынска допустила, что он умер в результате насильственных действий. В Гражданской гвардии Испании считают, что журналист свёл счёты с жизнью.

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